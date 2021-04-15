شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بارق تنهي أعمال تأهيل ممشى القرية التراثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت بلدية محافظة بارق أعمال تأهيل وتطوير ممشى القرية التراثية بجبال جنوب المحافظة، بتوجيه ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وعملت البلدية على تقسيم الممشى إلى 4 ممرات للمشاة بطول يقارب ٤٠٠ متر، واستخدمت في إنشائه الأحجار الطبيعية من طبيعة المحافظة ومحاكاة لطبيعة المنطقة عامة.

وعملت على الإضاءات الأرضية بشكل جمالي مُلفت للأنظار إلى جانب الجادة التي توجد في بداية الممشى، كما حرصت البلدية على سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.