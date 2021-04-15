شكرا لقرائتكم خبر عن «تراحم» تطلق حملة تفريج كربة عن أسر السجناء بحائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق مساء اليوم (الخميس) حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة حائل تحت شعار «نتراحم.. معهم»، برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

وكان رئيس لجنة تراحم بحائل راضي سنيد السلماني قد دشن الأركان المشتركة في حملة «نتراحم معهم» بعدد من المولات والأماكن العامة في المنطقة للتعريف ببرامج اللجنة والتبرع لها عبر المتجر الإلكتروني.

وقال السلماني: «إن الحملة تنطلق هذا المساء برعاية أمير المنطقة وتستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما الدائم وحرصهما على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة، مناشدا الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء».