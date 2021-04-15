شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على 12 منطقة.. والدفاع المدني يحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من غد (الجمعة) وحتى الاثنين القادم على أجزاء من مناطق المملكة (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة) تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق (الرياض، حائل، المدينة المنورة) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة.

ويمتد التحذير ليشمل مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك)، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.