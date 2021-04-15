فيلم تعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام أمس بمكة المكرمة.

ويستعرض الفيلم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس (كوفيد-19)، والمسارات التي يجب اتباعها من قبل المعتمرين.

كما يبين المحذورات التي يجب تجنبها، والتقيد بالفترة الزمنية الموضحة في التصاريح، وعند وجود أي استفسار بالإمكان الاتصال على الرقم (1966) على مدار (24) ساعة.

إلى ذلك أدت جموع غفيرة من المصلين بالتوسعة السعودية الثالثة صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث استعدت الرئاسة بوضع الملصقات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة؛ ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية، تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.