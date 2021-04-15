شكرا لقرائتكم خبر 100 شاشة الكترونية لبث رسائل توعوية للمعتمرين والزوار بشوارع مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 100 شاشة الكترونية موزعة على أعمدة الإنارة في الشوارع والحدائق والميادين بمكة المكرمة، تبث أمانة العاصمة المقدسة رسائل توعوية تستهدف الزوار والمعتمرين والأهالي للحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا

وأوضح مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالأمانة رعد الشريف لـ»مكة»، حرص الأمانة على رفع مستوى الوعي الصحي ومواكبة جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا، وتوعية المعتمرين وزوار العاصمة المقدسة وإرشادهم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفيروس، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات العمرية.

وأبان الشريف، أن الأمانة تعمل وفق خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك في المنطقة المركزية والتي تستقبل آلاف المصلين والمعتمرين بشكل يومي، حيث تتابع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في المطاعم والبقالات والفنادق الموجودة حول الحرم المكي الشريف للمحافظة على صحة الزوار والمعتمرين والمصلين، إضافة إلى عمليات الإصحاح البيئي في المنطقة المركزية من أعمال رش وتعقيم ومكافحة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الأمانة عمدت إلى إعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى مواقف سيارات الزوار والمعتمرين والمصلين حول الحرم المكي الشريف (كدي والعمرة ونفق المسخوطة والجمرات)، كما قامت بصيانة الإنارة فيها إضافة إلى صيانة الأنفاق المؤدية إلى المسجد الحرام من إنارة وسفلتة وخلافه.

ولفت إلى تكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية في شهر رمضان والتي تستهدف جميع المنشآت التجارية بالاستعانة بمتطوعين من الأمانة، حيث يتابع فريق منهم الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، بينما يقوم الفريق الآخر بدورالتوعية بالإجراءات الاحترازية للمنشآت التجارية أو المجتمع بشكل عام.