استحداث ماجستير للدراسات الأدبية والنقدية بجامعة نجران

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وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي إن المجلس أقر تعديل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي الحالي 1441 /1442.
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