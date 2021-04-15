استحداث ماجستير للدراسات الأدبية والنقدية بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس جامعة نجران على استحداث برنامج ماجستير الدراسات الأدبية والنقدية مدفوع الرسوم بكلية العلوم والآداب خلال الجلسة الرابعة للعام الحالي التي عقدت برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي. وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي إن المجلس أقر تعديل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي الحالي 1441 /1442.



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