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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط جهود تنظيمية مكثفة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تواكبها إجراءات احترازية تطبق بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان أمن وسلامة قاصدي المسجد النبوي يؤدي المصلون في المسجد النبوي الصلوات بعد التأكد من الحالة الصحية لهم من خلال حالة كل مصل الصحية في تطبيق «توكلنا» ومدى تحصينه، وتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة، حيث تم تجهيز مسارات الدخول إلى المسجد بما يضمن تحقيق التباعد بالتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج المسجد، إضافة إلى أعمال التعقيم والتنظيف المكثفة للأرضيات والسجاد التي تتم في كافة أرجاء المسجد وفي الروضة الشريفة بعد أوقات الزيارة المخصصة. الخطة التشغيلية:



تخفيف عدد التسليمات في صلاة التراويح إلى 5 تسليمات



قصر الصلوات وزيارة الروضة الشريفة على المحصنين



منع إقامة سفر إفطار الصائمين داخل المسجد وفي الساحات



تعويض ذلك بإطلاق مشروع تفطير الصائمين



تقديم وجبات فردية مخصصة يتم إعدادها وتغليفها وتقديمها للمصلين قبيل وقت الإفطار



قديم عبوات مياه زمزم المغلقة 100 بواقع ألف عبوة مياه يوميا



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