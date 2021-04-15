4 جوائز عالمية لطالبات المملكة في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم 4 جوائز، خلال مشاركتها في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات الذي أقيم في جورجيا عن بعد خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل 2021.

وحققت المملكة إنجازا جديدا، يضاف إلى سجل إنجازات الوطن، بعد فوز الفريق السعودي في تاسع مشاركة سعودية في هذا الأولمبياد، وتحقيقه المركز الـ 16 من بين 55 دولة بينها دول صناعية وعلمية متقدمة، وبتفوق كبير عن نتيجة العام الماضي الذي حققت فيه السعودية المركز 26 من بين 53 دولة، ليرتفع بهذا الفوز عدد جوائز طلبة الوطن على مدار المشاركات في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات إلى 20 جائزة شملت ميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية.

ويعد الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات واحدا من سبعة عشر أولمبيادا دوليا وإقليميا في المجالات العلمية (فيزياء، كيمياء، علوم، رياضيات، أحياء، معلوماتية) التي تقام سنويا.

وتعمل مؤسسة موهبة بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية لإعداد المنتخبات السعودية التي تمثل المملكة في هذه الأولمبيادات، من خلال دورات تدريبية متقدمة في هذه المجالات، تقدم للطلبة، إضافة إلى مناهج وزارة التعليم؛ بمعدل 1300 ساعة تدريبية للعام الواحد لإعداد الطلاب للمنافسة الدولية ضمن المنتخبات السعودية العلمية.

الفائزات







1 الطالبة رفاء قنش من ثانوية الموهوبات بجدة



- ميدالية فضية

- 3500 ساعة تدريبية







2 لارا منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة



- ميدالية برونزية

- 3500 ساعة تدريبية







3 جود باهويني من مدرسة تحفيظ القرآن بينبع الصناعية



- ميدالية برونزية

- 3500 ساعة تدريبية







4 فاطمة الغنام من مدارس الأنجال الأهلية بالأحساء



- ميدالية برونزية

- 1380 ساعة تدريبية