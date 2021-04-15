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توسعة مركز لقاح كورونا في صلبوخ

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أمس التوسعة الجديدة لمركز لقاح فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن في صلبوخ بالرياض لتقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين الحاصلين على مواعيد عبر تطبيق صحتي.

وتشرف على المركز فرق طبية مختصة من الخدمات الطبية ومستشفى قوى الأمن بالرياض، في إطار استمرار تنفيذ مبادرات وأعمال حملة «الوقاية أمان».

وتضم التوسعة الجديدة للمركز 25 غرفة خاصة بالتطعيم، تقدم من خلالها الخدمات لأكثر من 3 آلاف مستفيد في اليوم الواحد، وتبلغ المدة الزمنية المتوقعة لوجود المستفيد في المركز نحو 13 دقيقة منذ دخوله وحتى الاطمئنان على صحته ومغادرته بالسلامة بإذن الله.

وتقدم الخدمة في المركز طيلة أيام شهر رمضان المبارك من السبت إلى الخميس بداية من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 صباحا، ما عدا يوم الجمعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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