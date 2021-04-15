دليل صحي لتناول الدواء بطريقة سليمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الصحة دليلا إرشاديا بعنوان (دواؤك في رمضان)، يتضمن الطرق السليمة والصحيحة لتناول الدواء في شهر رمضان الكريم، وتنظيم أوقاتها، حيث قامت الصحة بنشر الدليل عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة. ويحوي الدليل عددا من النصائح والإرشادات حول الاستخدام الأمثل للعديد من الأدوية، منها أدوية الضغط، أدوية الغدد، أدوية الكولسترول -ارتفاع الدهون-، أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي، أدوية السكر، أدوية الربو.



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