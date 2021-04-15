جامعة جدة تتيح لطلابها العاطلين العودة لمقاعد الدراسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت جامعة جدة لخريجيها الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية لمدة تزيد عن 6 أشهر، العودة إلى مقاعد الدراسة وإعادة تأهيلهم من خلال التخصصات المزدوجة أو الفرعية أو الشهادات الاحترافية بحسب طبيعة كل تخصص، وذلك ضمن مبادرة «تمم» التي أطلقتها. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان أن من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة للمبادرة هو تحقيق نسبة 60% في معدل توظيف خريجي الجامعة خلال 6 أشهر، لافتا إلى أن المبادرة ستقدم خدمات جليلة لأبنائنا الخريجين الذين سيسهمون في نهضة هذا الوطن المعطاء.





سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل



الاستفادة من رأس المال البشري



خفض نسبة البطالة بين الخريجين بصفة عامة، وخريجي جامعة جدة بصفة خاصة



بناء شراكات متعددة ونوعية مع مؤسسات سوق العمل لتمكين الخريجين وتوظيفهم



الأهداف





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