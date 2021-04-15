القبض على مواطن يتباهى بتعاطي المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن يتباهى بتعاطي المواد المخدرة، وتوثيق ذلك ونشره. وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة الرائد خالد الكريديس أن ذلك يأتي إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بتعاطي المواد المخدرة، وتوثيق ذلك ونشره، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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