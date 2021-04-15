الغياب عن موعد لقاح كورونا المحدد يتطلب حجزا جديدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 985 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 661 حالة، أكدت أن عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد، داعية إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح والالتزام بالحضور في الموعد نفسه. وأشارت إلى تسجيل 10 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6791 حالة، إضافة إلى إجراء 45953 فحصا مخبريا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. الحالات الجديدة بحسب المناطق: الرياض 463 مكة المكرمة 164 الشرقية 140 القصيم37 عسير34 حائل33 المدينة المنورة30 جازان21 تبوك20 نجران16 الحدود الشمالية11 الباحة10 الجوف6 الإصابات 402,142 الوفيات 6791 المتعافون 386,102 الحالات النشطة 9249 الحرجة 999

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