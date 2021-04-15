الغياب عن موعد لقاح كورونا المحدد يتطلب حجزا جديدا

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وأشارت إلى تسجيل 10 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6791 حالة، إضافة إلى إجراء 45953 فحصا مخبريا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
الرياض 463
مكة المكرمة 164
الشرقية 140
القصيم37
عسير34
حائل33
المدينة المنورة30
جازان21
تبوك20
نجران16
الحدود الشمالية11
الباحة10
الجوف6
الإصابات 402,142
الوفيات 6791
المتعافون 386,102
الحالات النشطة 9249
الحرجة 999
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