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الغياب عن موعد لقاح كورونا المحدد يتطلب حجزا جديدا

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 985 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 661 حالة، أكدت أن عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد، داعية إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح والالتزام بالحضور في الموعد نفسه.

وأشارت إلى تسجيل 10 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6791 حالة، إضافة إلى إجراء 45953 فحصا مخبريا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الحالات الجديدة بحسب المناطق:

الرياض 463

مكة المكرمة 164

الشرقية 140

القصيم37

عسير34

حائل33

المدينة المنورة30

جازان21

تبوك20

نجران16

الحدود الشمالية11

الباحة10

الجوف6

الإصابات 402,142

الوفيات 6791

المتعافون 386,102

الحالات النشطة 9249

الحرجة 999

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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