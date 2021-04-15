شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إصابة الشيخ عادل الكلباني بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض، الشيخ عادل الكلباني، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف، في مقطع فيديو، أن نتائج الفحص الذي أجراه للكشف عن الفيروس كانت إيجابية، أي تأكد إصابته بالفيروس.

ولفت إلى أنه تلقى اللقاح المضاد للفيروس منذ عدة أيام إلا أنه أصيب بها، مضيفا أن وزارة الصحة أعلنت أن الإنسان يظل بعد التطعيم بـ14 أو 21 يوما معرضا للإصابة إذا لم يتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.