شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خالد الفراج يقلد شقيقه في برنامج استوديو 21 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قام الممثل خالد الفراج بتقليد شقيقه الإعلامي، وليد الفراج، الذي يقدم برنامجه الرياضي "الدوري مع وليد" على قناة SBS.

واستعرض خالد، في برنامجه استديو 21 المذاع على قناة mbc، بطريقة كوميدية كيف يتعامل شقيقه مع ضيوف البرنامج، وكذلك المناقشات التي تحتدم بين الضيوف بطريقة ساخرة.

ولفتت الحلقة انتباه وليد الفراج، وإعاد نشر الفيديو المتعلق بها على حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليها وكتب:" يصير خير يا خالد، ماراح تعقل الا لما نرجع لسوالف اول، شكلي من زمان ما ضبطتك، الوعد الليلة الساعة 1 بعد منتصف الليل في قناة SBC، ياويلك من ابوفهد، ومن سمير عثمان".

وحظي الفيديو بتداول كبير على منصات التواصل الاجتماعي من متابعي الإعلامي مشيدين بطرافة الفقرة.