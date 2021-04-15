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بالفيديو.. سر المعمرين الذين يعيشون أكثر من 100 عام

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الإعلامي "أحمد الشقيري" إن هناك مناطق تسمي مناطق زرقاء لوجود عدد من سكانها يعيشون أكثر من 100 عام.

وذكر الشقيري، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc1، أن الدراسات أثبتت أن من بين الأسباب التي تجعل هذه الفئة من الناس يعيشون لفترة طويلة أنهم يتناولون السمك، والخضروات.

ولفت إلى أن الأسماك تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم أكثر من اللحوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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