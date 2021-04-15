شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سر المعمرين الذين يعيشون أكثر من 100 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الإعلامي "أحمد الشقيري" إن هناك مناطق تسمي مناطق زرقاء لوجود عدد من سكانها يعيشون أكثر من 100 عام.

وذكر الشقيري، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc1، أن الدراسات أثبتت أن من بين الأسباب التي تجعل هذه الفئة من الناس يعيشون لفترة طويلة أنهم يتناولون السمك، والخضروات.

ولفت إلى أن الأسماك تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم أكثر من اللحوم.