شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الروبيان السعودي يُزين موائد عالمية وأكثر من 180 مشروع استزراع سمكي بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري مراحل استزراع السمك في الرياض، والتي تتضمن جمع البيض من الأسماك، ووضعها في "فقاسة"، فضلا عن استعرضه للتقدم الذي شهدته المملكة في هذا المجال.

وذكر الشقيري، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc1، أن المملكة تحتضن مصنع يصدر سمك الروبيان إلى أكثر من 32 دولة في العالم، ومنها سنغافورة.

وأوضح مدير شركة ساحل المرجان للاستزراع المائي، سعود العتيبي، أن بيض السمك يبقى في الفقاسة لمدة تتراوح من يوم إلى 4 أيام، مشيرًا إلى أن السمكة الواحدة تنتج خلال فترة حياتها 80 ألف بيضة.

وأضاف أن بعد هذه المرحلة يتم نقل السمك لمرحلة الحضانة، وبعدها يتم نقله لمرحلة الإصبعيات، ومنها إلى مرحلة التربية.