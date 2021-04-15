شكرا لمتابعة خبر عن خطأ في معلومات مقيم يمني على "أبشر" يحول جنسيته إلى الأفغانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حول خطأ في معلومات مقيم يمني بالمملكة على "أبشر" جنسيته من اليمنية إلى الأفغانية.

وأوضح المقيم اليمني:"أنا يمني ومولود في اليمن وفي أبشر معلوماتي غلط.. يطلع محل الميلاد أفغانستان كيف أقدر أعدل؟".

وأجابت مديرية الجوازات على المقيم اليمني، بأنه يجب عليه حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، كما أرفقت رابطًا يوضح خدمة المواعيد الإلكترونية المقدمة من الجوازات للمقيمين.