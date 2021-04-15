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خطأ في معلومات مقيم يمني على "أبشر" يحول جنسيته إلى الأفغانية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حول خطأ في معلومات مقيم يمني بالمملكة على "أبشر" جنسيته من اليمنية إلى الأفغانية.

وأوضح المقيم اليمني:"أنا يمني ومولود في اليمن وفي أبشر معلوماتي غلط.. يطلع محل الميلاد أفغانستان كيف أقدر أعدل؟".

وأجابت مديرية الجوازات على المقيم اليمني، بأنه يجب عليه حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، كما أرفقت رابطًا يوضح خدمة المواعيد الإلكترونية المقدمة من الجوازات للمقيمين.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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