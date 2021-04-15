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شاهد.. قصة شقيقين قادتهما الصدفة لافتتاح مطعم لطبخ الكبدة الجملي في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث شقيقان عن قصة الصدفة التي قادتهما لافتتاح مطعم لطبخ الكبدة الجملي "الحاشي"، والتي تعد وجبة العشاء الشعبية في مكة.

وقال حسن خلال لقاء مع قناة  العربية : “هذه الحكاية كانت صدفة.. أنا وأخويا أبو سمير نبغى نأكل كبدة جملي ومرينا على مطعم وقولتله عمري ما أكلت الجملي.. قالي تعالى أدوقك جملي”.

وتابع:"دقناها ما عجبتني صراحة.. قالي أقولك تعالى نشتغلها بنفسنا"، لافتا:"الصنعة كانت بالنسبة لي جديدة، وأبو سمير خبرة من الوالد.. وكبدتنا كلها طازة".

ورأى أمير:"الكبدة الضاني والجملي لها طعم يختلف في رمضان، فلها أجواء روحانية وحاولنا نتمسك بالعادات القديمة أن العشاء كبدة وبس.. ونحاول نخلي الشغلة ما تندثر".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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