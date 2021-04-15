شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الحبيب يقلد متحدث الصحة في "ستوديو 21":"طلعتوني من طوري يا ناس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ظهر الفنان حبيب الحبيب، يقلد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في برنامج “ستوديو 21” الساخر.

وقال حبيب الحبيب خلال تقليده متحدث الصحة في مؤتمر لوزارة الصحة للحديث عن كورونا:" انثبروا في بيوتكم يعني مليون مرة أطلع وأنصح وأقول أقعدوا في بيوتكم بلاش هذي التجمعات اللي ما تنقل إلا المرض".

وأضاف:" جبتوا لي المرض ما عاد صرت أقعد في بيتنا صرت 24 ساعة أقابلكم أنا ما عندي شغلة إلا أنتم ألبسوا كماماتكم وأنتوا طالعين عقموا إيديكم 20 ألف مرة أقول هذا الكلام".

وتابع:"يا ناس طلعتوني من طوري يا ناس أنا ما عاد أقدر استحمل خلاص، وأنتم الشياب والعجز المترززين في البيت ياللي ما تبون تأخذون اللقاح ليش!".