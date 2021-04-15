«الموارد البشرية»: رفض طلب إثبات كيدية بلاغ التغيب في حالة افتقاد مبرراته

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على رفض طلب إثبات كيدية بلاغ التغيب لعدم وجود مبرر.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، ردًا على تساؤل أحد طالبي إثبات «بلاغ تغيب»، أنَّه تم رفض طلب اثبات كيدية بلاغ التغيب؛ وذلك لعدم وجود مبرر للكيدية.

وتابعت الوزارة، أنه بعد انتهاء فترة السماح لصاحب العمل المحددة بعشرين يومًا من تسجيل بلاغ التغيب لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب بالصلاحيات الخاصة بصاحب العمل.

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، «خدمة طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب»، والتي يمكن الاستفادة منها، بالدخول إلى البوابة الإلكترونية، وتسجيل البيانات المطلوبة.

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