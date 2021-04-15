الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وغبار بعدد من المناطق

توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة وغبار في عدد من مناطق المملكة.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تكونت سحب رعدية ممطرة، مساء اليوم الخميس، على شرق الطائف وجنوب شرق المدينة والباحة وشرق عسير وجنوب غرب عفيف.

وتابع: أن فرصة تشكل السحب العملاقة واردة، وننبه من الغبار وحبات البرد وغزارة الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقَّع بتقريره لطقس غدٍ الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة»، وأجزاء من مناطق «حائل، والقصيم، والرياض»، مع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني «الجوف وتبوك».

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