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السديس يدشن الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام

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الرياض - محمد عبدالله - يستعرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام اليوم الخميس بمكة المكرمة.

ويستعرض الفيلم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كوفيد 19)، والمسارات التي يجب إتباعها من قبل المعتمرين.

كما يبين المحظورات التي يجب تجنبها، والتقيد بالفترة الزمنية الموضحة في التصاريح، وعند وجود أي استفسار بالإمكان الاتصال على الرقم (1966) على مدار (24) ساعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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