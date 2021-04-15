السديس يدشن الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام اليوم الخميس بمكة المكرمة.

ويستعرض الفيلم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كوفيد 19)، والمسارات التي يجب إتباعها من قبل المعتمرين.

كما يبين المحظورات التي يجب تجنبها، والتقيد بالفترة الزمنية الموضحة في التصاريح، وعند وجود أي استفسار بالإمكان الاتصال على الرقم (1966) على مدار (24) ساعة.

اقرأ أيضًا:

استحداث 3 نقاط لبيع تذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام

بأجود أنواع البخور.. تطيّيب الكعبة المشرفة والمسجد الحرام 10 مرات يوميًا