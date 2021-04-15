«الزكاة والدخل» تؤكد أهمية إرفاق الإثبات مع بلاغات التهرب الضريبي

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضرورة وأهمية إرفاق الإثبات مع البلاغات المتعلقة بالتهرب الضريبي.

جاء ذلك ردًا من الهيئة على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «هل لديكم تطبيق أستطيع من خلاله الإبلاغ عن كل متهرب ضريبي؟».

وقالت الهيئة، إنه في حالة ملاحظة وجود مخالفة في تطبيق أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة، يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت ليتم التحقق من قبل القسم المختص والإفادة.

وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل على تحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلّفين تجاه الواجبات المفروضة عليهم وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية.

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