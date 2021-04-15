بالصور.. مستشفى ضمد العام يقيم معرضًا بعنوان "دواؤك في رمضان"

أقام مستشفى ضمد العام ممثلًا بقسم الصيدلية معرضًا توعويًا بعنوان "دواؤك في رمضان"، وذلك في ركن التوعية الصحية بالمستشفى، وقد تم عرض عدد من أدوية الأمراض خاصة المزمنة منها.

وتم خلال المعرض الإجابة من قبل المختصين عن تساؤلات المرضى المتكررة حول تناول الأدوية أثناء الصيام، وما هو تأثيرها في جسم المريض الصائم، وكيفية تناولها؛ بهدف ضمان سلامة المرضى، وعدم وقوع أي انتكاسات عرضية.

كما تم شرح الطرق المثلى لاستخدام الأدوية، والتي تشمل المضادات الحيوية، وأدوية الربو، وأدوية القلب، وغيرها ونصائح وإرشادات عامة لمرضى الضغط، ونصائح وإرشادات عامة لمريض السكري، والطرق المثلى لاستخدام الأنسولين، والتطرق إلى الأقراص المخفضة للسكر، والحقن الخاصة بعلاج السكري.

جدير بالذكر أن ركن التوعية الصحية سوف يقدم خلال ليالي شهر رمضان المبارك عددًا من الفعاليات والمعارض التوعوية بهدف رفع درجات الوعي الصحي للمرضى والمراجعين والزوار، وذلك وفق تطبيق أعلى معايير السلامة وتطبيق جميع الاحترازات الوقائية.