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شرطة المدينة المنورة: طوق أمني لمنع دخول غير المحصنين لساحات المسجد النبوي

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الرياض - محمد عبدالله - ضمن خطط أمنية محددة

جدَّدت شرطة المدينة المنورة التأكيد على عدم دخول أي شخص غير محصن (ضد فيروس ) لساحات المسجد النبوي.

وأضافت أنه تم استنفار جميع الطاقات البشرية، ووضع خطط أمنية وطوق أمني حول المداخل والطرق المؤدية للمسجد النبوي الشريف؛ بحيث لا يستطيع الوصول إلى المنطقة المركزية من لم يحصل على التصاريح والتطعيمات اللازمة، وفق قناة «الإخبارية». 

وتابعت: لدينا تعاون فعال بين جميع الجهات الأمنية ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ووزارة الصحة، لتطبيق الخطط المعنية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرةً إلى أهمية العنصر النسائي في الخطط الأمنية الموضوعة. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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