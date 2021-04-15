شرطة المدينة المنورة: طوق أمني لمنع دخول غير المحصنين لساحات المسجد النبوي

جدَّدت شرطة المدينة المنورة التأكيد على عدم دخول أي شخص غير محصن (ضد فيروس كورونا) لساحات المسجد النبوي.

وأضافت أنه تم استنفار جميع الطاقات البشرية، ووضع خطط أمنية وطوق أمني حول المداخل والطرق المؤدية للمسجد النبوي الشريف؛ بحيث لا يستطيع الوصول إلى المنطقة المركزية من لم يحصل على التصاريح والتطعيمات اللازمة، وفق قناة «الإخبارية».

وتابعت: لدينا تعاون فعال بين جميع الجهات الأمنية ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ووزارة الصحة، لتطبيق الخطط المعنية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرةً إلى أهمية العنصر النسائي في الخطط الأمنية الموضوعة.

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