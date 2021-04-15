وزير الخارجية يبحث مع أحمد أبوالغيط مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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