بالفيديو.. «الكلباني» يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه جرعتين من اللقاح

أعلن الشيخ عادل الكلباني، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مرور 13 يومًا على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس.

وذكر الشيخ الكلباني، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تيك توك، قائلًا: "أحببت أن أخبركم من باب الأخبار لقطع الشائعات الحمدلله على ما قضاء وقدر وابتلانا الله سبحانه وتعالي وأصبنا بما أصيب معظم الناس خلال هذه السنة".

وأوضح خلال المقطع أنه قام بأخذ فحص كورونا وأظهرت نتيجته إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قد قام بأخذ الجرعتين من لقاح كورونا، وقد مر على الجرعة الثانية ثلاثة عشر يومًا.

واختتم الشيخ الكلباني حديثه قائلاً: "إذا كتب الله شئيًا لابد أن يحدث والحمد لله على قضاه وقدره".