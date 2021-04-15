التحذير من احتمالية استمرار هطول الأمطار على 12 منطقة

فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق «الرياض، حائل، المدينة المنورة» بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة، وتمتد لتشمل مناطق «الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك»، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.
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