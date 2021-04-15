تأهيل ممشى القرية التراثية

أنهت بلدية محافظة بارق أعمال تأهيل وتطوير ممشى القرية التراثية بمنطقة جبال جنوب المحافظة حيث عملت البلدية على تقسيمه إلى أربعة ممرات للمشاة بطول يقارب 400 متر، واستخدمت في إنشائه الأحجار الطبيعية من طبيعة المحافظة ومحاكاة لطبيعة المنطقة عامة.
هذا وعملت على الإضاءات الأرضية به بشكل جمالي مُلفت للأنظار إلى جانب السجادة التي توجد في بداية الممشى كما حرصت البلدية على سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.
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