السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعل خطتها الميدانية والتوعوية لشهر رمضان



جيزان 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، في تفعيل خطته الميدانية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك بمدينة جازان ومحافظات المنطقة كافة.

ويركز الفرع في خطته على التواجد الميداني داخل الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق والأماكن العامة والشواطئ لتقديم النصح والتوجيه وحث المجتمع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة جازان سليمان بن يحيى المالكي، أن خطة عمل الفرع خلال شهر رمضان المبارك تأتي وفقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند, بتنفيذها والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل شهر رمضان المبارك من الجميع وأن يعيده على المسلمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

// انتهى //

22:05ت م

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