السعودية اليوم / الجزائر تسجل 167 إصابة بفيروس كورونا



الجزائر 03 رمضان 1442 هجري الموافق 15 ابريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 167 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119013، والوفيات إلى 3140، بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 82944.

// انتهى//

22:00ت م

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الجزائر 03 رمضان 1442 هجري الموافق 15 ابريل 2021 م واسسجلت الجزائر 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وثلاث حالات وفاة و119 حالة تعاف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119013، والوفيات إلى 3140، بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 82944.// انتهى//22:00ت م0230

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