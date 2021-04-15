السعودية اليوم / طلاب وطالبات تعليم جازان يحققون 69 ميدالية في مسابقة " الكانجارو 2021 "



جيزان 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 إبريل 2021 م واس

حقّق طلاب وطالبات تعليم جازان 69 ميدالية في مسابقة "الكانجارو" للرياضيات 2021 م التي تعد من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة، وأقيمت عن بعد.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن هذا المنجز يضاف للمنجزات الكبيرة التي حققها منسوبو ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المنطقة في مختلف المسابقات.

وحظي تعليم جازان بإشادة إدارة موهبة وذلك بعد تجربة الإدارة المتميزة في المسابقة حيث بلغ عدد المسجلين من الطلاب 1514 طالبا فيما بلغ عدد الطالبات 1399 طالبة بنسبة إنجاز بلغت 300% من العدد المحدد للتسجيل، وحصل طلاب وطالبات جازان على 10 ميداليات ذهبية و 22 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية.

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21:31ت م

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