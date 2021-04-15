السعودية اليوم / أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت



سكاكا 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

نفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 1978 جولة على الأسواق والمولات والمطاعم والمنشآت التجارية خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إلى ضبط 5 مخالفات وإغلاق 3 منشآت خلال اليوم الأول و 4 مخالفات وإغلاق 3 منشآت في اليوم الثاني، فيما لم تسجل مخالفات أو حالات إغلاق خلال اليوم الثالث، مؤكداً مواصلة حملات الرقابة الميدانية المكثفة؛ لمتابعة تطبيق الاحترازات .

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين لتقديم أي ملحوظة أو شكوى من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

//انتهى//

21:22ت م

0220



سكاكا 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسنفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 1978 جولة على الأسواق والمولات والمطاعم والمنشآت التجارية خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إلى ضبط 5 مخالفات وإغلاق 3 منشآت خلال اليوم الأول و 4 مخالفات وإغلاق 3 منشآت في اليوم الثاني، فيما لم تسجل مخالفات أو حالات إغلاق خلال اليوم الثالث، مؤكداً مواصلة حملات الرقابة الميدانية المكثفة؛ لمتابعة تطبيق الاحترازات .ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين لتقديم أي ملحوظة أو شكوى من خلال مركز الاتصال الموحد 940.//انتهى//21:22ت م0220

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