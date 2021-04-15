السعودية اليوم / الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة



الرياض 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ وحتى الاثنين الموافق 1442/9/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة .

تتأثر جرائها من يوم الجمعة إلى الاثنين مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، نجران ، مكة المكرمة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق ( الرياض ، حائل ، المدينة المنورة ) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة.

وتمتد لتشمل مناطق ( الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ) حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

// انتهى //

21:10ت م

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