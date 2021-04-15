السعودية اليوم / تعليم القطيف يحصد 58 ميدالية في مسابقة "كانجارو" موهبة 2021



القطيف 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

حصد مكتب التعليم بمحافظة القطيف 58 ميدالية في مسابقة " كانجاروا الرياضيات 2021 " التي أعلنت عنها اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وأوضح مدير مكتب تعليم القطيف عبد الله بن علي القرني، أن الميداليات التي حققها طلبة قطاع القطيف 18 ميدالية ذهبية و21 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية، فيما تفوقت نتائج الطلاب على الطالبات في إجمالي الميداليات، إذ حصلوا على 37 ميدالية، فيما اكتفت الطالبات بالحصول على 21 ميدالية.

وهنأ القرني الفائزين والفائزات في المسابقة، مشيرًا إلى أن تحقيق طلبة مدارس قطاع القطيف 18 ميدالية ذهبية، يعد رقما قياسيا خلال مشاركاتهم على مدى الدورات الخمس المنفذة على مستوى المملكة، لتكون الحصيلة الإجمالية لطلبة مدارس قطاع القطيف 197 ميدالية.

يذكر أن مسابقة " الكانجارو " تعد من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم؛ بهدف السعي لتطبيق المفاهيم

//انتهى //

20:59ت م

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القطيف 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسحصد مكتب التعليم بمحافظة القطيف 58 ميدالية في مسابقة " كانجاروا الرياضيات 2021 " التي أعلنت عنها اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".وأوضح مدير مكتب تعليم القطيف عبد الله بن علي القرني، أن الميداليات التي حققها طلبة قطاع القطيف 18 ميدالية ذهبية و21 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية، فيما تفوقت نتائج الطلاب على الطالبات في إجمالي الميداليات، إذ حصلوا على 37 ميدالية، فيما اكتفت الطالبات بالحصول على 21 ميدالية.وهنأ القرني الفائزين والفائزات في المسابقة، مشيرًا إلى أن تحقيق طلبة مدارس قطاع القطيف 18 ميدالية ذهبية، يعد رقما قياسيا خلال مشاركاتهم على مدى الدورات الخمس المنفذة على مستوى المملكة، لتكون الحصيلة الإجمالية لطلبة مدارس قطاع القطيف 197 ميدالية.يذكر أن مسابقة " الكانجارو " تعد من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم؛ بهدف السعي لتطبيق المفاهيم الرياضية ، وتطوير مهارات الطلبة والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات.//انتهى //20:59ت م0215

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