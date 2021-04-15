إحسان تطلق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - واس

تنطلق غدًا الجمعة الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

مستهدفات منصة إحسان

وتأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية.

تعزيز قيم التراحم والعطاء

ومن المقرر أن تُطلق الحملة الوطنية في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالرياض، وبمشاركة جميع مناطق المملكة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

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