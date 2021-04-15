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تيسير تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

تيسير تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد

ستصل للمستفيدين بأماكنهم احترامًا لهم واتباعًا للاحترازات

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ فريق جمعية “تيسير” لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج بتوزيع هدية الجمعية الرمضانية (زاد تيسير) مستهدفة بذلك أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد.

وتفصيلًا، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري: إن جميع الهدايا سوف تصل إلى المستفيدين في أماكنهم توفيرًا للوقت والجهد والمال عليهم واحترامًا وتقديرًا لهم واتباعًا للتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

مزيد من المبادرات

تيسير تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد - متابعات الخليج 365

وأضاف الشهري أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي سوف تتبع هذه المبادرة المجتمعية، مقدمًا في الوقت نفسه كل الشكر والتقدير لمن دعم الجمعية، مهيبًا بالموسرين ورجال الأعمال ومحبي الخير إلى دعم الجمعية للقيام برسالتها وتحقيقًا لأهدافها.

زواج ذوي الإعاقة

يذكر أن جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج جمعية أهلية تأسست بتاريخ 1440/9/18 هـ ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1230)، وتعد الوحيدة عربيًّا المتخصصة في مجال زواج ذوي الإعاقة من الجنسين.

تيسير تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد - متابعات الخليج 365 تيسير تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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