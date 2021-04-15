فتاوى رمضان مع المصلح على مدار عقدين من الزمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد أكثر من 22 عامًا على التوالي يطل فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المصلح على قناة اقرأ الفضائية في برنامج فتاوى رمضان للرد على أسئلة المسلمين في شتى بقاع الأرض.

برنامج فتاوى رمضان

وعلى مدى 90 دقيقة من البث المباشر يجيب على استفسارات المشاهدين الخاصة بشهر رمضان المبارك من حيث المفطرات وكفارة الصوم ورخص الإفطار وفضل القيام وكيف تقضى يوم رمضان في العبادة وأحكام زكاة الفطر وغيرها من الأمور التي تهم المسلم في شهر رمضان المبارك.

فتاوى رمضان يبث على الهواء مباشرة في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ويعاد في السابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما يمكن مشاهدة الحلقات كاملة على موقع قنوات اقرأ تابع tabie.net للاستفادة منها في أمور الصيام في أي وقت وصفحات اقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي.



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