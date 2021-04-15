معلم في حفر الباطن يقيم دورات تعليمية للأطفال في منزله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أطلق المعلم مشعل الهملان من محافظة حفر الباطن برنامجًا تدريبيًا في منزله لأبنائه وأبناء أقاربه والجيران لحفظ القرآن الكريم والتدريب على تعلم الخط العربي واللغة الإنجليزية والألعاب التدريبية التي تساعد في حل المشكلات واتخاذ القرارات وتشجع على التفكير لدى الأطفال.

واستغل الهملان فترة العصر خلال رمضان لإشغال أبنائه وأبناء الجيران بما يعود عليهم بالنفع من خلال الحفظ وتصحيح التلاوة وتعلم الخط العربي بالتدريب اليومي ومشاركتهم بعض الألعاب التدريبية المتخصص فيها.

الفكرة بدأت العام الماضي

‏‏وذكر المعلم مشعل الهملان أن ‏الفكرة بدأت العام الماضي أثناء الحجر المنزلي: “بدأناها في برامج بسيطة وطورناها خلال هذه السنة في رمضان بمشاركة أبنائنا وأبناء الجيران بحيث تبدأ الدورة بعد صلاة العصر بحفظ القرآن الكريم ولكل طالب خطة معينة وأيضًا دورة في الخط العربي وكذلك الألعاب التدريبية من ضمنها ألعاب لتعلم اللغة إنجليزية وألعاب الذكاء وحل المشكلات واتخاذ القرارات”.

حفظ أوقات الأطفال

وأضاف الهملان: “وبعد صلاة التراويح تبدأ دورة كرة القدم واللعب بالدراجات الهوائية وكل ذلك يهدف إلى استغلال وحفظ وقتهم بما ينفعهم في شهر رمضان، وبإذن الله سنقيم ‏في نهاية رمضان حفل تكريم مصغرًا لهم في المنزل”.

شارك الخبر