المملكة السعودية تعترض وتدمر 4 طائرات مفخخة و5 صواريخ باليستية

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من محافظة صعده تجاه مدينة جازان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين".

وأضاف أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".