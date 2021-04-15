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الخارجية تدين هجوم مطار أربيل : اعتداء غادر يستهدف استقرار العراق

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وتؤكد الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وتُجدد وقوفها الكامل مع العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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