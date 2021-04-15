شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين هجوم مطار أربيل : اعتداء غادر يستهدف استقرار العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وتؤكد الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وتُجدد وقوفها الكامل مع العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.