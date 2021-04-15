رجال الأمن في الحدود الشمالية يؤدون واجبهم بحرص واقتدار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - واس

تودي الأجهزة الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية جميع مهامها اليومية خلال شهر رمضان المبارك بكل حرص واقتدار, وبتنسيق عال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا في الطرقات والميادين.

“واس” رصدت عدداً من رجال الأمن وهم يتناولون إفطارهم الرمضاني أثناء تأدية واجبهم, فيما تكثف الأجهزة الأمنية وجودها في مختلف الشوارع والميادين العامة في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.

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