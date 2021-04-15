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رجال الأمن في الحدود الشمالية يؤدون واجبهم بحرص واقتدار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

رجال الأمن في الحدود الشمالية يؤدون واجبهم بحرص واقتدار

لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

متابعات الخليج 365 - واس

تودي الأجهزة الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية جميع مهامها اليومية خلال شهر رمضان المبارك بكل حرص واقتدار, وبتنسيق عال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي جائحة في الطرقات والميادين.
“واس” رصدت عدداً من رجال الأمن وهم يتناولون إفطارهم الرمضاني أثناء تأدية واجبهم, فيما تكثف الأجهزة الأمنية وجودها في مختلف الشوارع والميادين العامة في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.

جهود رجال الأمن في الحدود الشمالية خلال شهر رمضان


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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