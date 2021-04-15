شاهد.. أمطار غزيرة وحبات برد ورياح شديدة في الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على شرق محافظة الطائف ومحافظات الخرمة وتربة والعلبة.

أمطار الطائف اليوم

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة غزارة الأمطار التي هطلت اليوم والتي صاحبتها حبات من البرد ورياح شديدة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية منها.

كما توقع الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 15-40 كم/ساعة.

حالة جوية من الجمعة إلى الاثنين

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 45كم/س تتسبب في إثارة الأتربة من الجمعة إلى الاثنين.

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