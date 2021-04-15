رئيس جامعة طيبة يتفقد سير الاختبارات النهائية الحضورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم سير الاختبارات النهائية الحضورية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442 للمقررات العملية في كلية الصيدلة، وكلية الحاسب.

جامعة طيبة تطبق الإجراءات الاحترازية

وأكد معاليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء حضور الاختبارات، وتطبيق البروتوكولات والتعاميم الخاصة بذلك كالتباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة، ولبس الكمامة لطلاب ولأعضاء هيئة التدريس، وتحميل التطبيقات الصحية المعتمدة مثل (توكلنا، وتباعد، وصحتي)، وأن يكون إشغال القاعات والمعامل بما لا يتجاوز نصف الطاقة الاستيعابية، سائلاً الله التوفيق والسداد والنجاح لجميع الطلاب في مسيرتهم العلمية والعملية.

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