شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحسم الجدل بشأن شم العطور وتحديدها لمدى الإصابة بكورونا من عدمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، مدى صحة الاعتقاد السائد لدى البعض بشأن أن شم الإنسان للعطر بشكل جيد يعني أنه غير مصاب بكورونا.

وذكر أن فقدان حاسة الشم يحدث في 3% من مرضى كورونا كعَرَض وحيد، ويصاحب الأعراض الأخرى في حوالي 30 %من الحالات، ويسبقها في 12 % من الحالات.

وأكد أنه لا يتضح أن وجود حاسة شم جيدة لا يعني لزاماً عدم الإصابة بفيروس كورونا.النمر يحسم الجدل بشأن علاقة شم العطر بكورونا.