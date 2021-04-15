شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد لسحابة سوبرسل غرب الخرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشهد لسحابة سوبرسل غرب مدينة الخرمة، مما أثارت إعجاب المواطنين بسبب منظرها الجميل.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية منها، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني الجوف وتبوك.