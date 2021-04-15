شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. موقف طريف جمع طبيبة الأمراء بالملك سلمان عندما كان أميرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روت طبيبة الأمراء، نادية سقطي، موقف طريف جمع بينها وبين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرًا.

وذكرت، خلال حديثها في برنامج "لقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، أنها كانت تفحص أحد الأمراء، وعندما شاهدها الملك سلمان ظن أنها تؤذي الطفل، فأوضحت الأمر له، فشكرها وقال لها :"يعطيكي العافية".

واستعادت الطبيبة ذكرياتها في المملكة، مضيفة أنها ولدت في دمشق، وتخرجت من كلية الطب، ثم سافرت إلى المملكة على سبيل الإعارة، لكنها رفضت ترك المملكة، واستمرت فيها حتى الآن منذ ما يقرب من 46 عاما.

ولفتت إلى أن الملك فهد بن عبدالعزيز منحها الجنسية السعودية، مؤكدة إعجابها بكفاءة ومهارات الأطباء السعوديين في المملكة.