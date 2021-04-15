شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من "الصحة" على إصابة مواطن بفيروس كورونا بعد أخذ اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مواطن إنه أصيب بفيروس كورونا بعد مرور 5 أيام فقط على أخذه لقاح فايزر، مبديا استغرابه لأن اللقاح لم يمنع إصابته بالفيروس.

وعلقت وزارة الصحة، قائلة إن اللقاح يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وأشارت إلى أن هذا لا يعني أن متلقي اللقاح لن ينقل الفيروس لغيره، مشددة على ضرورة الاستمرار في الاجراءات الاحترازية الوقائية بعد استكمال التطعيم.