شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يكشف عن ‏سبب اختلاف عدد ساعات الصيام في شهر ‎رمضان في الدول العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب اختلاف عدد ساعات الصيام في شهر ‎رمضان في الدول العربية.

وقال خالد الزعاق خلال برنامج "تقويم" إن كروية الأرض وميل الشمس فإن طول ساعات الصيام تختلف باختلاف الزمن والمكان، موضخا:"رمضان يطوف على الفصول الأربعة مرة واحدة كل 33 عاما".

وأشار إلى أن أطول ساعات الصيام تكون في الصيف بينما أقصر ساعات الصيام تكون في الشتاء، متابعا:"فترة الصباح تزيد مع مرور أيام رمضان على معظم المناطق الواقعة شمال خط الاستواء آسيا وأوروبا وأفريقيا وشمال أمريكا لأننا نعيش على عتبات موسم الصيف والعكس على جميع المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء".